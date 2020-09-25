Кандидат в мэры Киева Притула предложил перенести столицу Украины в Кропивницкий
Украинский шоумен, а также кандидат в столичные мэры от "Голоса" Сергей Притула предложил перенести столицу Украины в Кропивницкий. Такое заявление он сделал во время ток-шоу в эфире одного из телеканалов.
"Не осталось регионов, где бы я не побывал. У меня была в свое время мысль перенести столицу где-то в район Кропивницкого", - заявил Притула.
Напомним, на старте своей предвыборной компании Сергей Притула предложил повысить коммунальные тарифы.
Ранее "Страна" писала о том, что теща Притулы не пришла в суд на заседание по делу о наезде на человека.
Также мы выясняли мнение представителей украинского шоу-бизнеса о выдвижении Сергея Притулы в мэры Киева.
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