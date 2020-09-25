Несмотря на то, что по состоянию на пятницу, 25 сентября, Польша находится в списке стран, которые Минздрав определил в "зеленую зону", Варшава с понедельника, 28 сентября, планирует ужесточение карантинных ограничений в связи с ростом заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает польское интернет-издание Gazeta.pl.

"Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей", - такое заявление сделал представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

По его словам, в республике ожидается рост инфицированных COVID-19, причиной чему стало возвращение людей домой после летних отпусков.

Не только правительство Польши рассматривает варианты ужесточение карантина, президент Украины Владимир Зеленский также предполагает начало второй волны COVID-19. В Киеве даже ходят слухи о закрытии учебных заведений, которые, впрочем были опровергнуты мэром.