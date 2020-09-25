В течение августа сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте уменьшилась на 16,9 млрд грн, а в долларовом - увеличилась на 0,05 млрд. Таким образом, по состоянию на 31 августа 2020 года госдолг составлял 2 338,18 млрд грн или 85,10 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Уточняется, что по состоянию на конец августа государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 1 452 млрд грн (62,10% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 52,85 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством внутренний долг - 886,18 млрд грн (37,90%) или 32,25 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 060,74 млрд грн (88,13% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 75 млрд долларов.

Государственный внешний долг составлял 1 195,93 млрд грн (51,15% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 43,53 млрд долларов.

Государственный внутренний долг составлял 864,80 млрд грн (36,99% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 31,48 млрд долларов.

Гарантированный государством долг составлял 277,44 млрд грн (11,87%) или 10,10 млрд долл, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 256,07 млрд грн (10,95%) или 9,32 млрд долл., гарантированный государством внутренний долг - 21,38 млрд грн (0,91%) или 0,78 млрд долл.

Ранее "Страна" писала о том, что большая часть газового долга возникла не из-за неоплаты счетов украинцами.

Также мы сообщали, что внешний долг Украины во втором квартале 2020-го вырос на 2,5 миллиарда долларов