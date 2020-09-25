В правительственном квартале в Киеве проходят съемки художественного фильма, в которых задействована украинская бронетехника. Безопасность на съемочной площадке обеспечивали силы Нацполиции.

Об этом в пятницу, 25 сентября сообщил глава Департамента коммуникаций Национальной полиции Украины Артем Шевченко.

"Важнейшее из искусств - кино", - процитировал Ленина в начале своего поста спикер правоохранителей.

По его словам, полицейские помогли обеспечить безопасность на съемках в правительственном квартале столицы. Съемочная команда задействовала две машины "Варта" производства "Украинской Бронетехники", которые были забрендированы под французское силовое спецподразделение.

"Такие же на вооружении в Департаменте "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины и некоторых спецподразделений Национальной гвардии Украины. Хочется верить, что когда-то французы и кино снимать у нас будут, и бронетехнику нашу покупать. Хотя для этого еще ой как далеко", - заключил Шевченко.

Ранее мы рассказывали о съемках фильма для компании Netflix, которые проходят в Киеве. Звездой новой ленты стал Жан-Клод Ван Дамм.

Также "Страна" сообщала, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволил удешевить производство фильмов иностранными компаниями на территории страны.