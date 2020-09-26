В пятницу, 25 августа, Юлия Тимошенко впервые появилась на публике после заражения коронавирусом. Она собралась со своей команде в рабочем кабинете и опубликовала фото в соцсети. Позже политик посетила "Свободу слова" с Савиком Шустером, где рассказала о течении болезни и состоянии здоровья сейчас.

Лечение лидера "Батькивщины" было продолжительным. С момента первого сообщения о диагностировании у нее ковида и до полного выздоровления прошел месяц.

Часть этого времени она находилась в больнице и, по данным соратников, была в критическом состоянии. Ее даже подключали к аппарату ИВЛ. Потом она долечивалась дома.

Месячное отсутствие главы крупной политической партии - немалый срок. В связи с этими начались разговоры о том, что она вовсе уйдет из большой политики.

"Страна" подытоживает, как болела и лечилась Юлия Тимошенко от опасной инфекцией, а также как за период болезни ее едва не списали со счетов.

Как болела коронавирусом и в итоге вылечилась Юлия Тимошенко

Первое сообщение о том, что Юлия Тимошенко подхватила коронавирус, было обнародовано 23 августа. В связи с этим все мероприятия по случаю Дню Независимости 24 августа она пропустила.

Пресс-секретарь политика сообщила, что состояние лидера "Батькивщины" тяжелое. Однако на ее странице в Facebook все же появился большой пост - поздравление украинцев. Его Тимошенко завершила кратким описанием своей болезни: "Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что "вирус, которого нет" таки есть. Поэтому у меня к вам большая пожелание: берегите себя!.."

Уже на следующий день, 25 августа, помощница политика уведомила, что Тимошенко все так же плохо - температура держится на уровне 39 градусов и не опускается, она подключена к искусственной вентиляции легких. Хотя, по другим данным, это не подтверждалось.

Вместе с Юлией Тимошенко заразились ковидом ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным. Указывалось, что оба они переносят болезнь в легкой форме - угрозы их жизни не было.

Затем на протяжении недели данных о здоровье лидера "Батькивщины" не было. А 2 сентября стало известно, что она пошла на поправку и уже переместилась домой.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко в Facebook.

После выписки Юлии Тимошенко домой журналисты "Страны" показали дом политика, в котором она реабилитируется и долечивает воспаление легких. Именно там, по некоторым данным, она проводила встречи с коллегами.

Тимошенко уже много лет снимает особняк в Козине. Там у нее есть личный пляж и живописный сад. Дом находится в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля". По документам особняк в 588 квадратных метров принадлежит кузине нардепа Татьяне Шараповой (дочь Антонины Ульяхиной, тети Тимошенко).

Дом Юлии Тимошенко. Фото и видео "Страны"

Именно в этом особняке Юлия Тимошенко была на самоизоляции около трех недель. А в пятницу, 25 сентября, лидер "Батькивщины" опубликовала пост в Facebook, где она впервые появилась на публике.

"Первое совещание после длительной вынужденной паузы. Готовимся к эфиру. Соскучилась и по работе, и по своей любимой команде. Единственной и надежной", - написала Тимошенко и прикрепила смайл-сердечко.

На фото видно, что Юлия Тимошенко не в маске, в отличие от всех своих коллег, сидящих за столом.

Что касается эфира, к которому готовится ее команда - это передача "Свобода слова" с Савиком Шустером, куда отправилась Тимошенко.

Там она рассказала, что в пятницу был ее первый рабочий день, а также подробности, как переносила заболевание: "Кажется, что когда человек задыхается, то от тебя уходит жизнь и ты покидаешь этот мир, не знаешь, чем это завершится через пять-десять минут".

Также она сказала, что после коронавируса многое переосмыслила.

Слухи о том, что Тимошенко не вернется в большую политику

Публикация фото с совещания Тимошенко и выступление на ток-шоу - в том числе красноречивый сигнал всем тем, кто за время ее болезни высказывал предположение о ее не возвращении в большую политику.

Напомним, что эти слухи начали курсировать вскоре после того как стало известно о ее заболевании. Якобы Тимошенко после местных выборов объявит об уходе из политики.

Кроме того, она открыто поддержала на промежуточных выборах в округе №208 в Черниговской области лидера Радикальной партии Олега Ляшко, что также породило разговоры о том, что он станет чуть ли не преемником Юлии Владимировны на посту лидера "Батькивщины".

Впрочем уже тогда в партии разговоры об уходе Тимошенко отметали и называли происками конкурентов. В первую очередь Петра Порошенко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Впрочем, своим вчерашним появлением Тимошенко еще раз опровергла все слухи и показала - она остается в политической игре.