Вице-президент Еврокомиссии Боррель отложил визит на Донбасс за день до поездки
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил визит на Донбасс, который он анонсировал на субботу, 26 сентября. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Визит к востоку отсрочено на более позднюю дату", - сообщил источник.
Напомним, на днях стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который вместе с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем должен был посетить Донбасс на этой неделе, ушел на самоизоляцию. Он контактировал с сотрудником охраны, у которого подтвердился Covid-19.
Также мы сообщали, что 22 сентября Боррель встречался с министром обороны Украины Андреем Тараном и обсудил с ним актуальную ситуацию на Донбассе.