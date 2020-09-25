Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил визит на Донбасс, который он анонсировал на субботу, 26 сентября. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Визит к востоку отсрочено на более позднюю дату", - сообщил источник.

Напомним, на днях стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который вместе с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем должен был посетить Донбасс на этой неделе, ушел на самоизоляцию. Он контактировал с сотрудником охраны, у которого подтвердился Covid-19.

Также мы сообщали, что 22 сентября Боррель встречался с министром обороны Украины Андреем Тараном и обсудил с ним актуальную ситуацию на Донбассе.