Лидер партии "Батькивщина" и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко впервые появилась на публике после того, как у нее диагностировали коронавирус.

В своем Фейсбук она призналась, что за время болезни истосковалась по работе и общению с коллегами.

"Первое совещание после длительной вынужденной паузы. Готовимся к эфиру. Соскучилась и по работе, и по своей любимой команде. Единственной и надежной", - коротко написала политик.

К посту Тимошенко прикрепила фото совещания, на котором, насколько можно судить при таком ракурсе, выглядит на удивление посвежевшей и помолодевшей.

Как писала "Страна", Covid-19 сразил Тимошенко в конце августа. Инфицированная Юлия Владимировна оказалась в реанимации.

Мы подробно рассказывали, что известно о протекании болезни у политика.

Ко 2 сентября стало известно, что Тимошенко выписали из больницы и она работает дома.