Эксперты ООН в области прав человека призвали власти Беларуси освободить арестованную и помещенную в СИЗО оппозиционерку Марию Колесникову. Также правозащитники просят Минск расследовать обстоятельства ее задержания. Заявление опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Как уточняется в заявлении, Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование того, что произошло с Колесниковой. А также осуществить правосудие над теми, кто причастен к ее насильственному похищению.

Эксперты отмечают, что Колесникову похитили 7 сентября мужчины в масках, которые были агентами безопасности. На следующий день ее отвезли к границе с Украиной, заявив, что она будет выдворена. Однако оппозиционерка порвала паспорт и избежала депортации. После этого она исчезла на три дня, в течение которых не было официальной информации о ее местонахождении.

Ранее "Страна" писала о том, что суд оставил оппозиционерку Колесникову оставили под стражей до ноября.

Также мы сообщали, что в Минске задержали адвоката оппозиционерки Марии Колесниковой.