Министерство юстиции Украины предложит указывать в избирательных бюллетенях факт смены имени кандидатов. Таким образом ведомство пытается урегулировать ситуацию, в которой политики становятся однофамильцами лидеров избирательной гонки.

Об этом в пятницу, 25 сентября, написал в своем Facebook глава ведомства Денис Малюська.

Так, по словам министра, избирательная кампания перед местными выборами 25 октября помогла выявить "немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят" лидеры гонки.

При этом никаких юридических оснований для отказа им в регистрации кандидатами в депутаты нет. Несмотря на то, что изменение имени и фамилии отображается в официальной предвыборной автобиографии политика, "это не особо делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной".

"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", - заявил Малюська.

Напомним, недавно мэр Днепра Борис Филатов пожаловался на то, что в области накануне местных выборов 25 октября сразу несколько человек сменили фамилию на "Филатов".

Ранее мы писали о том, как СБУ раскрыла схему по "перетягиванию" голосов избирателей в пользу технического кандидата, который специально стал однофамильцем одного политиков.

Стоит отметить, что только вчера, 24 сентября Центризбирком утвердил окончательный формат бюллетеней для местных выборов в этом году.