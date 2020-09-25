"Укрзализныця" возобновит продажу билетов в регионы, вышедшие из "красной" зоны карантина
В связи с исключением ряда украинских регионов из "красной" зоны карантина, "Укрзализныця" возобновляет посадку и высадку пассажиров на станциях "Славута-1", "Чоп", "Волочиск" и "Ларга" с 28 сентября.
Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует пресс-служба компании.
По направлению к этим четырем станциям и обратно с 00:01 28 сентября можно приобрести билеты на следующие поезда:
- №43/44 Киев - Ивано-Франковск
- №46/45 Ужгород - Лисичанск
- №81/82 Киев - Ужгород
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка
- №98/97 Ковель - Киев
- №108/107 Одесса - Ужгород
- №117/118 Киев - Черновцы
- №122/121 Николаев - Ровно
- №136/135 Черновцы - Одесса
- №601/602 Львов - Тячев
В связи с ужесточением карантина в Тернополе, где с 28 сентября будет разрешена только высадка пассажиров, по направлению к этой станции и обратно не будут продаваться билеты на следующие поезда:
- №12/11 Одесса - Львов
- №21/22 Харьков-Трускавец
- №41/42 Днепр-Трускавец
- №49/50 Киев - Трускавец
- №81/82 Киев - Ужгород
- №86/85 Львов - Новоалексеевка
- №108/107 Одесса - Ужгород
- №110/109 Львов - Херсон
- №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы
- №715/716 Киев - Львов
Кроме того, возобновляется курсирование пригородных поездов, которые курсируют по маршруту Харьков - Золочев:
- №6139 Харьков-Левада - Золочев
- №6167 Золочев - Харьков-Пассажирский
Напомним, вчера Госкомиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрело карантинное зонирование украинских регионов, которое вступит в силу с 28 сентябоя. Наиболее жесткие ограничения предусмотрены только для Тернополя и Бережан.
Ранее мы писали, что с 21 сентября "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на станции в Коломые, Дубно, Черновцах, Ивано-Франковске и других городах.