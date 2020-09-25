С 28 сентября компания также приостанавливает продажу билетов на поезда в Тернополь. Фото: Укрзализныця

В связи с исключением ряда украинских регионов из "красной" зоны карантина, "Укрзализныця" возобновляет посадку и высадку пассажиров на станциях "Славута-1", "Чоп", "Волочиск" и "Ларга" с 28 сентября.

Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует пресс-служба компании.

По направлению к этим четырем станциям и обратно с 00:01 28 сентября можно приобрести билеты на следующие поезда:

  • №43/44 Киев - Ивано-Франковск

  • №46/45 Ужгород - Лисичанск

  • №81/82 Киев - Ужгород

  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка

  • №98/97 Ковель - Киев

  • №108/107 Одесса - Ужгород

  • №117/118 Киев - Черновцы

  • №122/121 Николаев - Ровно

  • №136/135 Черновцы - Одесса

  • №601/602 Львов - Тячев

В связи с ужесточением карантина в Тернополе, где с 28 сентября будет разрешена только высадка пассажиров, по направлению к этой станции и обратно не будут продаваться билеты на следующие поезда:

  • №12/11 Одесса - Львов

  • №21/22 Харьков-Трускавец

  • №41/42 Днепр-Трускавец

  • №49/50 Киев - Трускавец

  • №81/82 Киев - Ужгород

  • №86/85 Львов - Новоалексеевка

  • №108/107 Одесса - Ужгород

  • №110/109 Львов - Херсон

  • №136/135 Снятин - Одесса - Черновцы

  • №715/716 Киев - Львов

Кроме того, возобновляется курсирование пригородных поездов, которые курсируют по маршруту Харьков - Золочев:

  • №6139 Харьков-Левада - Золочев

  • №6167 Золочев - Харьков-Пассажирский

Напомним, вчера Госкомиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрело карантинное зонирование украинских регионов, которое вступит в силу с 28 сентябоя. Наиболее жесткие ограничения предусмотрены только для Тернополя и Бережан.

Ранее мы писали, что с 21 сентября "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на станции в Коломые, Дубно, Черновцах, Ивано-Франковске и других городах.

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