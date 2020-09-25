По мнению известного украинского врача-педиатра Евгения Комаровского, эпидемия коронавируса закончится к концу 2022 года. Такое мнение он высказал во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

"Я был раньше уверен, что все это кончится к 1 мая, а если не повезет, ну к 1 июня наконец. Все наши надежды на ультрафиолет и открытый воздух не сработали. Мы переоценили возможность контактной передачи. Мы недооценили возможность вируса оставаться в воздухе", - сказал врач.

По его словам, прогнозировать сейчас развитие ситуации с коронавирусом сложно.

"Я не верю в то, что карантинные ограничения способны что-либо кардинально изменить", - считает Комаровский.

Процент инфицированных будет увеличиваться до тех пор, пока у 40% населения не выработаются антитела. А украинцев новая волна Covid-19 ждет с начала отопительного сезона. Тогда влажность воздуха упадет, вирус будет дольше сохраняться в помещениях, особенно непроветриваемых.

Комаровский уверен, все закончится тогда - когда 60% населения переболеет коронавирусом либо, когда появится вакцина на рынке.

"Если будет вакцина - все закончится к концу 2022 года, если ее не будет - то скорее всего тоже к концу 2022 года", - подытожил Комаровский.

На видео Комаровский о том, когда кончится эпидемия с 17:30

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