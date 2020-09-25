Конституционный суд Украины просят разъяснить, можно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности, а именно - за нарушение карантина.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Соответствующее представление было получено от Верховного суда 25 сентября. В нем содержится просьба предоставить официальное толкование положений части первой статьи 105 Конституции Украины в аспекте возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

С просьбой затребовать такое разъяснение изначально обратился Хмельницкий горрайонный суд, необходимость в этом обусловлена тем, что на его рассмотрении находится дело об административном правонарушении относительно президента Владимира Зеленского. Речь идет об инциденте, когда Зеленский нарушил карантин.

Напомним, в июне президент Зеленский в Хмельницком во время действия карантина устроил кофе-брейк в местной кофейне, несмотря на запрет работы залов заведений общепита. Кроме того, в компании, судя по обнародованным позже фото, было не менее 5 человек.

Также мы писали, что материалы о нарушении карантина Зеленским, работниками его Офиса и другими чиновниками в Хмельницком были переданы в суд. Однако позже Хмельницкий суд приостановил производство в отношении президента и передал его в Верховный суд.