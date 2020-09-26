Сегодня 26 сентября 2020 года. Уже завтра отмечается большой православный праздник - Воздвижение Креста Господня, в храмах будут проводиться службы. Он посвящен обретению креста, на котором был распят Иисус Христос.

"Страна" публикует православные советы на день грядущий и сильные молитвы для прочтения утром.

Православные советы на 26 сентября

1. Если вы давно планировали купить себе, крестникам или близким православный крестик, то сегодня самый подходящий для этого день. Презент можно будет вручить завтра, на Воздвижение. Напомним, что такой подарок непременно должен быть освященным.

2. Сегодня нет поста. В связи с этим можно подготовить обед и встретиться за столом всей семьей. Поблагодарите своими словами Всевышнего за посланную пищу, здоровье ваше и ваших близких, а также Божью помощь, которая помогает вам справляться с жизненными сложностями.

3. Накануне праздника воцерковленным людям можно исповедаться. Священнослужители говорят, что наиболее распространенная ошибка при исповеди - это оправдание себя, а не покаяние. В результате не исключено, что человек может вновь совершить этот же грех.

Если же у вас не будет возможности посетить храм, то можно зафиксировать свои грехи дома, молиться и попросить за них прощения у Господа.

Те, кто с нетерпением ждет праздника Воздвижение Креста Господня, уже сегодня могут послушать соответствующую проповедь.

Проповедь на Воздвижение Креста Господня. Видео: УПЦ

Молитва утром на каждый текст - текст и аудио

Существует молитва, которую рекомендовано читать утром. Она способна очистить весь грядущий день, но в случае, если она будет произнесена искренне.

Эту молитву можно читать не только за себя, но и своих детей, родителей и супругов.

В дополнение мы публикуем утреннюю молитву в формате аудио, ее можно прослушивать. В это время нельзя отвлекаться посторонними делами. Наоборот, нужно быть вдумчивыми и сконцентрироваться на тексте.

Утренняя молитва на каждый день - текст и слушать