Аварийный мост Патона в Киеве будут ремонтировать без перекрытия движения, а работы по реконструкции начнутся в ближайшее время после завершения проектных работ. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает "Интерфакс".

"Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город, наконец-то, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов. Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона - это одна из важных транспортных артерий, соединяющая правый берег с левым", - сообщил Кличко.

Полная реконструкция, предварительно, будет стоить около 7 млрд грн. Предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на стальную, что значительно облегчит конструкцию моста.

"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, на которой на мосту случается немало ДТП. Поставят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки", - рассказал Кличко.

Мост Патона введен в эксплуатацию в 1953 году. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов.

Ранее "Страна" писала от том, что мост на дороге международного значения залатали тряпками после ремонта за 13 миллионов.

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