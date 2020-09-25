Правительство Израиля ужесточает карантин из-за распространения коронавируса, и вводит ограничения на вылеты из страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра транспорта Мири Регев.

"Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14:00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя", - говорится в заявлении министра транспорта. Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

Известно, что накануне, 24 сентября, правительство Израиля утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые меры вступили в силу в пятницу в 14:00. Теперь жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.

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