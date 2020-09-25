"Вконтакте" выступила против планов Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поставить на учет украинцев, которые продолжат посещать запрещенную социальную сеть.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба компании, передает РИА Новости.

"В СМИ появилась новость со ссылкой на СНБО о том, что украинских пользователей "ВКонтакте" якобы могут поставить на некий учет. Надеемся, что это искаженная информация - и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими", - заявили во "Вконтакте".

Там добавили, что руководство соцсети выступает против "преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения".



"Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого", - считают представители компании.

Во "Вконтакте" убеждены, что интернет не имеет границ и "никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие - не очень". В то же время там добавили, что если речь идет о борьбе с распространением вредоносного контента, который может содержать призывы к насилию, то на подобные материалы можно пожаловаться и команда соцсети удалит материалы.

"Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", - резюмировали в ВК.

Напомним, недавно стало известно, что доступ украинцев к заблокированной не территории страны социальной сети "ВКонтакте" стал возможен через мобильное приложение без использования VPN.

В свою очередь в СНБО связали возобновление работы "ВКонтакте" в Украине с местными выборами и деятельностью спецслужб России.

Сегодня же секретарь ведомства заявил, что у украинцев, которые распространяют российский контент на территории страны, появятся "проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами".