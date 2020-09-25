В России умер один из влиятельнейших воров в законе Кахабер Парпалия, по кличке Каха Гальский. По официальной версии – от тромба легочной артерии. В тоже время его друзья утверждают, что авторитета забили в "красном" СИЗО после того, как вор приехал в Омский следственный изолятор.

"Страна" выяснила, кто такой Каха Гальский и как его смерть повлияет на криминальный расклад в Украине.

Соратник Шакро Молодого

Вор Каха Гальский считался ближайшим соратником крупного вора Захарии Калашова по кличке Шакро Молодой, также Каха был держателем части всероссийского общака.

Каху Гальского осудили несколько месяцев назад за хранение наркотиков. А для того, что бы "поломать" вора, направили его отбывать наказание в так называемую "красную" зону, где власти воров нет. Более того, воры в законе считаются на "красных" зонах врагами так называемого "актива", который делает все возможное, что бы лишить власти попавшего на такую зону вора или каким-либо образом его унизить.

Король марихуаны

В Украине Каха Гальский контролировал торговлю марихуаной, которую нелегально выращивают на юго-западе Одесской области.

Объем готовой продукции, продаваемой ежегодно, оценивается источниками "Страны" в полиции в две – три тонны ежегодно.

При оптовой стоимости грамма сухой марихуаны в 50 гривен, это составляет десятки миллионов долларов. Главным контролером и управителем продажи и производства марихуаны в этом регионе является криминальный авторитет Олег Попеску по кличке Олег Ренийский (подробнее о бизнесе на мариухане можно прочитать в нашем расследовании).

В свою очередь, Олег Ренийский подчинялся Кахе Гальскому. По сути последний и контролировал экспорт марихуаны из Одесской области в Россию и ЕС.

На что повлияет гибель Кахи

Арест и последующая загадочная смерть Кахи Гальского заметно ослабил позиции Олега Ренийского.

При том, что и ранее у него были проблемы.

За последние три месяца полиция и СБУ перекрыла несколько каналов, по которым переправлялась марихуана в Россию и Евросоюз. Также Олег Ренийский недавно вступил в конфликт с местными бессарабскими "поместными" баронами, которые давно хотели убрать нежелательный "криминальный элемент" из региона. Об отношениях бессарабских авторитетных предпринимателей и политиков "Страна" уже писала.

Также, следствием войны с бессарабскими авторитетными предпринимателями и политиками, стали две сгоревшие машины Олега Попеску в Румынии, где он постоянно проживает.

Интересно, что на контроль над наркобизнесом в этом регионе при жизни также претендовал влиятельный вор в законе Лоту Гули (совсем недавно его убили) – авторитет пытался поставить своих смотрящих в Бессарабии. Лоту Гули не нашел компромисса с Олегом Ренийским, который уже входил в орбиту влияния Кахи Гальского.

После смерти Кахи Гальского и Лоту Гули, Бессарабия становится лакомым куском для других криминальных авторитетов, так как остается "без крыши" в понимании воров в законе.

Олег Попеску по кличке Олег Ренийский фактически остался без поддержки мощных покровителей. По информации "Страны", он, опасаясь за свою жизнь со стороны других претендентов на "сладкий" бизнес на бессарабской марихуане, попросил для себя круглосуточную охрану румынских спецслужб, которая ему была предоставлена – Олег Ренийский очень интересен румынским спецслужбам для влияния на Бессарабию.

Однако реальное влияние Олега Ренийского на этот регион после смерти Кахи Гальского скорее всего ослабеет. Вследствие чего стоит ожидать попыток захода в Бессарабию других крупных игроков криминального мира.