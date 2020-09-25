Искусственная елка, которая на грядущие новогодние праздники украсит Софийскую площадь в Киеве, будет устанавливаться в столице каждый год.

Об этом заявил основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий, передает УНН.

"В этом году будет искусственная елка. Планируем искусственную использовать и в дальнейшем. Если все будет хорошо, то сама елка будет интерактивная, в нее можно будет зайти и выйти. Если будет карантин, то можно будет только подойти и сфотографироваться. Мы рассчитываем, что можно будет воспользоваться интерактивом", - сказал Добруцкий.

Напомним, Новогоднее шоу-2021 в Киеве будет организовано в тематике сказочного леса, главная елка страны тоже будет стилизована под нее.

Ранее мы писали, что прошлогодняя столичная елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы.