Действующий мэр Харькова Кернес примет участие в выборах. Фото: benicer.com

В Харьковскую городскую избирательную комиссию документы подали 15 человек, которые хотят на будущих местных выборах побороться за кресло мэра. Одиннадцать из них выдвинуты политическими партиями, а четверо - самовыдвиженцы. Об этом сообщает "Общественное".

Список кандидатов:

  • Александр Абрамичев, "Европейская солидарность";
  • Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;
  • Ирина Денисова, "За майбутнє";
  • Михаил Добкин, самовыдвиженец;
  • Геннадий Кернес, "Блок Кернеса - Успешный Харьков";
  • Алексей Кучер, "Слуга народа";
  • Сергей Кушнарев, "Победа Пальчевского";
  • Георгий Лаговский, "Удар";
  • Александра Нарыжная, "Голос";
  • Игорь Приходько, ВО "Батькивщина";
  • Наталья Пилипенко, самовыдвиженка;
  • Никита Соловьев, "Демократична сокира";
  • Игорь Черняк, "Блок Светличной - Вместе";
  • Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  • Денис Ярославский, самовыдвиженец.

В комиссии заявили, что принимали документы от партий и кандидатов до 24 сентября включительно. Теперь их должны рассмотреть в течение пяти дней.

"На данный момент никто не зарегистрирован. Порядок у нас следующий: организации партий и самовыдвиженцы подают документы, и вчера у нас был последний день. До конца суток мы принимали документы. Начиная с сегодняшнего дня мы будем рассматривать и принимать решение о регистрации или об отказе в регистрации", - говорят в Харьковской территориальной ЦИК.

В ведомстве анонсировали вечернее заседание, на котором зарегистрируют часть партий и организаций.

"На данный момент еще никто не зарегистрирован. Только сегодня в 6 часов вечера будет заседание, на котором мы зарегистрируем часть партий, организаций", - сказал представитель комиссии.

Напомним, партия Кернеса выдвинула своего лидера, который сейчас лечится в немецкой клинике "Шарите", в мэры Харькова.

Также мы сообщали о том, что Добкин рассказал "Стране", зачем идет на выборы мэра Харькова.

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