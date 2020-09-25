В Харькове за пост мэра будут бороться 15 человек. Список
В Харьковскую городскую избирательную комиссию документы подали 15 человек, которые хотят на будущих местных выборах побороться за кресло мэра. Одиннадцать из них выдвинуты политическими партиями, а четверо - самовыдвиженцы. Об этом сообщает "Общественное".
Список кандидатов:
- Александр Абрамичев, "Европейская солидарность";
- Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;
- Ирина Денисова, "За майбутнє";
- Михаил Добкин, самовыдвиженец;
- Геннадий Кернес, "Блок Кернеса - Успешный Харьков";
- Алексей Кучер, "Слуга народа";
- Сергей Кушнарев, "Победа Пальчевского";
- Георгий Лаговский, "Удар";
- Александра Нарыжная, "Голос";
- Игорь Приходько, ВО "Батькивщина";
- Наталья Пилипенко, самовыдвиженка;
- Никита Соловьев, "Демократична сокира";
- Игорь Черняк, "Блок Светличной - Вместе";
- Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
- Денис Ярославский, самовыдвиженец.
В комиссии заявили, что принимали документы от партий и кандидатов до 24 сентября включительно. Теперь их должны рассмотреть в течение пяти дней.
"На данный момент никто не зарегистрирован. Порядок у нас следующий: организации партий и самовыдвиженцы подают документы, и вчера у нас был последний день. До конца суток мы принимали документы. Начиная с сегодняшнего дня мы будем рассматривать и принимать решение о регистрации или об отказе в регистрации", - говорят в Харьковской территориальной ЦИК.
В ведомстве анонсировали вечернее заседание, на котором зарегистрируют часть партий и организаций.
"На данный момент еще никто не зарегистрирован. Только сегодня в 6 часов вечера будет заседание, на котором мы зарегистрируем часть партий, организаций", - сказал представитель комиссии.
Напомним, партия Кернеса выдвинула своего лидера, который сейчас лечится в немецкой клинике "Шарите", в мэры Харькова.
Также мы сообщали о том, что Добкин рассказал "Стране", зачем идет на выборы мэра Харькова.