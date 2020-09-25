Экс-руководитель департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля, которую подозревают в мошенничестве, хочет через суд восстановиться в должности.

Об этом Кондзеля сообщила в интервью "Украинским новостям".

"Я обжаловала его (увольнение - Ред.) в Окружном административном суде Киева. Заседания еще не было", - сказала Светлана Кондзеля.

По мнению бывшей чиновницы, вина в том, что она не может найти себе работу лежит на Национальном антикоррупционном бюро .

"Им (НАБУ) безразлична моя карьера и то, что я сейчас, к примеру, из-за всего этого не могу найти работу. Я нахожусь на учете в государственном центре занятости. При том, что с 1992 года я постоянно работала, была востребована как специалист и профессионал", - заявила она.

По мнению Светланы Кондзели, ее специально сократили с должности и даже не собирались предлагать ей другое место работы.

"Предупреждение о сокращении моей должности мне вручили одновременно с уже подписанным приказом об увольнении за месяц до фактического истечения срока предупреждения", - сказала бывшая сотрудница Офиса президента.

Кроме того, Кондзеля заявила, что согласилась бы вернуться в ОП, если бы ей сделали такое предложение.

"Однозначно осталась бы. Я была на своем месте. Делала свою работу честно и ответственно. Мне нечего было стесняться. В моих действиях не было никакого преступления, даже намека на это. Я не такой человек. Где я, а где "Нефтегаз"? Умный человек, который имеет критическое мышление, в это не поверит по определению", - заявила она.

Напомним, детективы НАБУ задержали Светлану Кондзелю осенью прошлого года. Чиновницу подозревали во взяточничестве, позже антикоррупционные органы переквалифицировали статью на мошенничество.

По версии правоохранителей, Кондзеля заявляла, что "решает любую проблему" через связи в Офисе президента. Чиновница якобы просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

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