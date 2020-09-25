По состоянию на пятницу, 25 сентября, все страны-соседки Украины, кроме Венгрии и Молдовы, определены Минздравом в "зеленую" зону по распространению коронавирусной болезни.

Соответствующие данные ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

Так, в "красную" зону эпидемиологической опасности вошли 50 стран, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (109,5). Среди таких стран Венгрия (117,5), Молдова (175,3), Франция (204,5), Испания (320), Черногория (535,9), США (174,6), Израиль (729), Чехия (229,4), Нидерланды (132,4).

В "зеленую" зону включены Беларусь (31,3), Польша (25,6), Словакия (43,7), РФ (59,3) Румыния (93,3), Великобритания (81,8), Италия (34,7), Индия (92,7), Германия (27,4), Турция (28,2), Египет (2) и другие страны.

Напомним, еще две недели назад в список "красных" стран-соседок была включена одна Молдова, однако с тех пор ситуация с коронавирусом в Венгрии ухудшилась.

Ранее мы писали, что в "зеленой" Индии для туристов открылся знаменитый мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Он был закрыт на карантин в марте и не работал полгода, что является самым большим в истории перерывом в его работе.