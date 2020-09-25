Тернопольский областной совет обратился в Офис генпрокурора и к министру внутренних дел Арсену Авакову по факту "давления" на депутата облсовета от Радикальной партии Ляшко Богданом Яциковского, который ранее исполнил антисемитскую песню "Ж@д перед повешением".

Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщил сам Яциковский и депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, обратившийся в суд из-за разжигания межнациональной розни.

"Только что на очередной сессии Тернопольского областного совета 34 голосами принято решение об обращении к Генеральному Прокурору Украины и Министру внутренних дел Украины о недопущении политического преследования оппозиционных политиков. Весьма благодарен всем оппозиционным политикам-депутатов за то, что поддержали меня в трудный момент", - написал Яциковский в Facebook.

Это решение депутат назвал "мощным ответом" Ренату Кузьмину "и другим промосковским прихвостням, которые пытаются дестабилизировать ситуацию на Тернопольщине".

В свою очередь сам Кузьмин заявил, что Тернопольский облсовет также обратился к президенту Зеленскому с требованием "прекратить давление" на депутата Яциковского, "распевавшего нацистские куплеты".

"Тиск" по мнению Тернопольского Совета, "чиниться" мною путем обращения в суд с заявлением о привлечении "автора и исполнителя" куплетов под названием "Ж*д перед повешеньем" к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. В этой связи у меня два вопроса: 1. Известно ли депутатам облсовета, что куплетист исполнял песню "Ж*д перед повешеньем", а вовсе не "Черемшину", как хотят представить его земляки? 2. Как президент Зеленский будет "припиняти тиск", который я осуществляю: поручит Венедиктовой посадить меня в тюрьму или поручит Баканову меня "вивезти в Чечню..."?" - написал Кузьмин.

Напомним, недавно мы публиковали видео, на котором замглавы Госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской облрады Богдан Яциковский публично исполнил авторскую песню с антисемитским содержанием.

Ранее мы писали, что суд обязал Национальную полицию начать расследование по факту публичного исполнения депутатом антисемитской песни.