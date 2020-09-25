В Париже задержаны двое злоумышленников, ранивших в пятницу четверых человек неподалеку от бывшей редакции еженедельника Charlie Hebdo, где в 2015 году двое братьев-джихадистов застрелили 12 человек из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает Le Figaro.

Нападение было совершено в 11-м округе Парижа. Очевидица этих событий сообщила, что ранения получили двое ее коллег, когда вышли покурить возле здания.

"Я слышал крики. Я подошла к окну и увидела моего окровавленного коллегу, за которым гнался на улице человек с мачете. Мы знаем, что двое наших коллег ранены, но на данный момент больше ничего не знаем", - рассказала женщина.

Есть информация, что раненые - это мужчина и женщина, отвечающие за производство в информационном агентстве First Lines, помещения которого примыкают к бывшему офису Charlie Hebdo.

На место происшествия приехали премьер-министр и министр внутренних дел Франции, а также прокурор Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон "внимательно следит за ситуацией из Елисейского дворца", сообщила президентская канцелярия телеканалу BFMTV. Других комментариев власти пока не дают.

Напомним, в начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман. Повторную публикацию приурочили к суду над подозреваемыми в нападении в 2015 году.

Ранее "Страна" писала о том, что в июне на обложке Charlie Hebdo изобразили полицейского Дерека Шовина, который коленом душит Дональда Трампа.

Также мы сообщали, что власти Джибути выдали Франции исламиста, причастного к бойне в редакции Charlie Hebdo.