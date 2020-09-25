В Казахстане суд приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который в 2014-2016 году воевал на Донбассе на стороне т.н. "ЛДНР".

Об этом сообщает местное издание "Литер".

Приговор гражданину Казахстана вынес Алмалинский районный суд Алматы. В приговоре указано, что подсудимый О. с сентября 2014 года по 2016 год, находясь в Украине, "при отсутствии признаков наемничества, умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях" на стороне "ЛДНР" против ВСУ.

Мужчину осудили по статье 172 Уголовного кодекса Казахстана - "Участие в иностранных вооруженных конфликтах". Его приговорили к трем годам тюрьмы. Во время суда мужчина полностью признал свою вину.

Напомним, этим летом Офис генпрокурора Украины открыл уголовные дела против бразильцев и киргизов, воевавших за "ЛДНР". По данным правоохранителей, с 2014 года и по настоящее время не менее трех граждан Кыргызской Республики, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии воюют на Донбассе против ВСУ.

Также мы сообщали о том, как и зачем американцы воюют на Донбассе в рядах Вооруженных сил Украины.