После вступления в силу положений соглашения, подписанного вчера президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Словакии Зузаной Чапутовой, аэропорт "Ужгород" сможет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил руководитель государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак.

"Под патронатом президента Украины было подписано соглашение между Украиной и Словацкой Республикой. Это были сложные и длительные переговоры, начиная с 2016 года, которые только сейчас увенчались успехом. В соответствии с этим соглашением, Словакия делегирует Украине обслуживание части своего воздушного пространства для самолетов, которые направляются в аэропорт Ужгород", - сказал глава компании.

По его словам, "Украэрорух" уже получил европейскую сертификацию по безопасности полетов и готов обслуживать первые рейсы.

Напомним, 18 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал подписание соглашения между Украиной и Словакией о разблокировке работы аэропорта "Ужгород".

В четверг, 24 сентября, на совместной пресс-конференции с Зеленским, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что соглашение даст возможность использовать словацкое воздушное пространство.