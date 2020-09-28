Сегодня, 28 сентября 2020 года, седмица 17-я по Пятидесятнице. Отмечается День памяти Великомученика Никиты Гофтского, Константинопольского.

"Страна" публикует православные советы на день грядущий, житие Святого и сильные молитвы, которые рекомендуется прочитать в этот день.

Советы православия на день грядущий, 28 сентября

1. Сегодня важно сохранять терпение и смирение. На критику следует реагировать сдержанно. В это же время не следует отказываться от дела, в которое вы верите душой и сердцем.

2. Необходимо держать в тайне все благие дела, которые вы сделаете сегодня. Помогите нищим, обездоленным, страждущим, слабым и просто тем, кому нужна ваша поддержка. Делайте это искренне и никому не рассказывайте о своем хорошем поступке.

3. Если не будуте уверенными, что ваши слова не обидят окружающих, то лучше отдайте предпочтение молчанию. Сохраняйте веру в Бога глубокой, а свои помыслы - чистыми.

День памяти Святого Великомученика Никиты

Никита жил на берегу Дуная и пострадал за православную веру в 372 го­ду. Был крещен и активно распространял православие среди язычников.

За это Никиту пытали, затем бросили в костер, где он скончался. Вскоре его бездыханное тело было найдено. К удивлению многих, огонь его не повредил. Вокруг великомученика появился свет. Его мощи были собраны, их частица сейчас хранится в монастыре в Сербии.

Никите преклоняются верующие, просят дать душевных сил на свершения и победу недуга. В этот день принято читать молитвы Великомученику. Их мы публикуем ниже.

Для мальчиков, рожденных сегодня, приоритетное имя - Никита - в честь святого. Тех, кого уже так зовут, сегодня можно поздравлять в днем ангела. Желаем здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

В отдельном материале - о характере Никиты и значении имени, много поздравлений и открыток с днем ангела.