Президент Украины Владимир Зеленский, во время рабочей поездки в Закарпатье, заявил, что подписал указ о праздновании Дня виноградника и винодела. Отмечать украинцы его будут каждый год во второе воскресенье ноября.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента, в пятницу, 25 сентября.

Во время выступления на представлении Стратегии развития области до 2027 года Зеленский добавил, что Закарпатье имеет хороший потенциал в производстве органической продукции, в частности в виноградарстве и виноделии.

"Это важная составляющая для сельского хозяйства, важная для инфраструктуры и рабочих мест в сельской местности. Сегодня я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - День виноградника и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой области. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии", - сказал президент.

Ранее мы писали, что в Украине учредили День фермера, который будут отмечать ежегодно 19 июня.

Кроме того, мы сообщали, что правительство Украины утвердило проект указа Зеленского о назначении Дня таможенника 25 июня.