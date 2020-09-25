Денис Малюська рассказал о нововведениях в украинских тюрьмах. Фото: Facebook/ Denis Malyuska

В украинских СИЗО и колониях изменят правила пребывания заключенных. Женщинам разрешат носить некоторые виды украшений, мужчинам - отращивать волосы, а тем, кого переводят в карцер, - брать с собой книги. 

Об этом 25 сентября в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська. 

"Мы усовершенствовали нормативку по СИЗО и учреждениям исполнения наказаний. И там довольно много нововведений, в том числе во исполнение решений ЕСПЧ", - написал министр.

По его данным, тюрьмы ожидают такие нововведения: 

  • в камерах СИЗО появятся холодильники (не за государственный счет),
  • на прогулочных двориках СИЗО появятся дополнительные снаряды для занятия спортом, кроме стандартных перекладин и брусьев,
  • адвокаты получат возможность работы с ноутбуками и портативными принтерами,
  • женщины смогут носить украшения из недрагоценных материалов,
  • заключенные, которые попали в дисциплинарный изолятор или карцер, смогут взять с собой книги,
  • мужчины смогут носить прически с лимитом длины в 5 сантиметров.

По словам Малюськи, официальный текст приказа будет опубликован через несколько дней.

В украинских тюрьмах изменят правила заключения. Скриншот фейсбук-страницы Малюськи

Напомним, ранее Малюська предложил устраивать пожизненно заключенных на работу в call-center Минюста.

Также мы писали о том, что в августе в Украине стартовала большая распродажа тюрем.

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