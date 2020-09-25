В украинских СИЗО и колониях изменят правила пребывания заключенных. Женщинам разрешат носить некоторые виды украшений, мужчинам - отращивать волосы, а тем, кого переводят в карцер, - брать с собой книги.

Об этом 25 сентября в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы усовершенствовали нормативку по СИЗО и учреждениям исполнения наказаний. И там довольно много нововведений, в том числе во исполнение решений ЕСПЧ", - написал министр.

По его данным, тюрьмы ожидают такие нововведения:

в камерах СИЗО появятся холодильники (не за государственный счет),

на прогулочных двориках СИЗО появятся дополнительные снаряды для занятия спортом, кроме стандартных перекладин и брусьев,

адвокаты получат возможность работы с ноутбуками и портативными принтерами,

женщины смогут носить украшения из недрагоценных материалов,

заключенные, которые попали в дисциплинарный изолятор или карцер, смогут взять с собой книги,

мужчины смогут носить прически с лимитом длины в 5 сантиметров.

По словам Малюськи, официальный текст приказа будет опубликован через несколько дней.

Напомним, ранее Малюська предложил устраивать пожизненно заключенных на работу в call-center Минюста.

Также мы писали о том, что в августе в Украине стартовала большая распродажа тюрем.