Под Днепром четверо злоумышленников подорвали банкомат и похитили почти миллион гривен. Инцидент произошел в населенном пункте Новомосковского района. Любопытно, что похитители денег были практически сразу задержаны полицией, поскольку правоохранители располагали оперативной информацией о готовящемся преступлении. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Задержанными оказались трое жителей Сумской области и один житель Каменского. Их возраст - от 34 до 49 лет. Для их задержания были привлечены спецназовцы КОРД.

В полиции говорят, что во время преследования злоумышленники оказывали сопротивление и протаранили служебный автомобиль КОРДа. Поэтому спецназовцам пришлось применить табельное оружие. В результате их автомобиль был заблокирован, а все четверо участников преступления - задержаны.

При осмотре автомобиля Opel Omega изъяты похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещдоки. Также установили, что злоумышленники приехали в Днепропетровскую область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они бросили автомобиль "БМВ" в поселке вблизи места преступления, а на второй машине пытались бежать.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжаются следственные действия для документирования этого преступления. Также задержанных проверяют на причастность к аналогичным фактам.

Ранее "Страна" писала о том, что в Виннице задержали злоумышленников, которые грабили банкоматы по всей Украине, они могут сесть на 10 лет.

Также мы сообщали, что в Харьковской области злоумышленники взорвали банкомат, но поживиться деньгами не смогли.