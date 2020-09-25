Празднование Дня города в Краматорске Донецкой области отменено в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе. Мэр Андрей Панков заявил, что ушел на самоизоляцию и ждет результаты своего теста на Covid-19.

Об этом он сообщил в пятницу, 25 сентября, в своем Facebook.

"Объективная реальность такова - Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились", - заявил городской глава.

Панков также заявил, что недавно почувствовал недомогание, в связи с чем он сдал тест на коронавирусную болезнь и ожидает его результата. Также по причине ухудшения состояния здоровья мэр Краматорска принял решение уйти на самоизоляцию и продолжать работу в онлайн режиме.

Краматорск официально войдет в "желтую" зону коронавирусного карантина только в понедельник, 28 сентября.

Ранее мы писали, что в Одессе на празднование Дня города пришло около 100 тысяч человек. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что возмущен проведением массовых мероприятий и спрогнозировал новую вспышку коронавируса.