Еврокомиссия намерена в апелляционном суде добавиться штрафа для компании Apple за получение незаконной налоговой помощи от Ирландии.

Об этом со ссылкой на еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер пишет "Европейская правда".

Так, Еврокомиссия хочет оспорить в Суде Евросоюза решение, принятое в июле 2020 года. Тогда суд постановил отменить решение Комиссии о штрафе Apple на 13 млрд евро, который был наложен за получение компанией от Ирландии незаконной налоговой помощи через налоговые льготы.

Еврокомиссар заявила, что суд в своем решении обратил внимание на важные юридические аспекты, но в то же время Комиссия "считает, что в решении были допущены несколько ошибок по применению законодательства".

"Для Комиссии является высшим приоритетом, чтобы все компании, большие и малые, платили свою честную долю налогов. Суд неоднократно подтверждал принцип, хотя страны-члены могут определять свои налоговые правила, они должны делать это в соответствии с законодательством ЕС, касающимся в том числе предоставления государственной помощи. Если страны-члены предоставляют налоговые преимущества определенным международным корпорациям, которые недоступны их конкурентам, это вредит честной конкуренции в ЕС и нарушает правила госпомощи", - сказала Вестагер.

Ранее мы писали о том, что в начале лета Европейская комиссия открыла два официальных антимонопольных расследования против американской компании Apple Inc, в рамках которых собиралась оценить возможное нарушение компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

Также "Страна" сообщала, что в феврале этого года Apple была оштрафована на 25 млн евро во Франции за то, что корпорация не предупредила пользователей, что обновление операционной системы повлечет замедление работы iPhone.