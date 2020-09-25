В "Луганской народной республике" ограничили въезд и выезд граждан на подконтрольную территорию Украины через контрольный пункт "Станица Луганская".

Соответствующий указ подписал "Глава ЛНР" Леонид Пасечник, в пятницу, 25 сентября.

Согласно новому указу, пересечение государственной границы "ЛНР" и Украины будет осуществляться не чаще одного раза в месяц для всех граждан "республики".

Ранее мы писали, что встрече Трехсторонней контактной группы с представителями Украины, России и ОБСЕ поддержали позицию Киева насчет открытия двух новых КПВВ в Луганской области, которые должны появиться в течение четырех месяцев.

Также показывали видео огромных очередей, которые образовались на пунктах пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская". На КПВВ люди ожидали несколько часов, чтобы пройти через "границу".