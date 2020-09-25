В предстоящие выходные на большей территории Украины испортится погода - ожидаются дожди и сильные порывы ветра. Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильные дожди: II уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении.

В субботу, 26 сентября, в западной части, а в воскресенье, 27 сентября, в большинстве областей страны ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град.

27 сентября в западных, а ночью и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируют значительные дожди.

"По данным Укргидрометцентра, 26 сентября во второй половине дня и в течение суток 27 сентября по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Москве мощный ураган с дождем валит деревья и разбивает автомобили, есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что летняя жара останется в Украине до воскресенья.