В Харьковском метро, спустя 4 года после столичного, начинают вводить систему оплаты проезда при помощи банковских карт и гаджетов с NFC-чипами. Первый такой терминал уже установлен на станции "Госпром", в течение следующих 6 месяцев ими обзаведутся все станции харьковской подземки.

Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует пресс-служба Харьковского городского совета.

"В течение полугода мы установим подобные аппараты на всех станциях. Пока планируется устанавливать по одному аппарату в одном вестибюле. Мы должны, прежде всего, думать об удобстве и не создавать очередей, особенно в час пик, а дальше отталкиваться от потребности", - заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он добавил, что сначала такую систему оплаты введут в метро, позже ее могут внедрить и в наземном электротранспорте.

"Старший директор "VISA" по стратегическому партнерству и финтех в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк отметил, что оплату проезда банковскими картами внедрили в рамках расширения системы "E-ticket".

Кроме того, за реализацию проекта ответственны компания "VISA", компания-инвестор "Платежный центр" и АО "Ощадбанк", который обслуживает банковские транзакции. На внедрение бесконтактной оплаты в метро деньги из городского бюджета потрачены не были.

Для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую платежную карту или мобильный телефон, который поддерживает "Apple Pay", "Google Pay", и другие NFC-устройства и дождаться звукового и светового сигнала. Оплата за проезд производится без комиссии.

Напомним, в ноябре 2016 года подобную систему начали внедрять в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали, что к октябрю этого года в столице пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт.