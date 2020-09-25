Украинские власти готовятся всерьез блокировать соцсеть "Вконтакте", которая недавно заявила, что обошла запрет и для работы ее мобильного приложения больше не нужен VPN.

По крайней мере, такое впечатление складывается из последний заявлений чиновников.

Параллельно в СНБО пригрозили украинским пользователям ВК - тем, что их поставят на учет полиции. Что уже вызвало бурную реакцию в социальных сетях - столь одиозных заявлений от ставленников президента Зеленского, который во время своей предвыборной кампании не одобрительно отзывался о блокировании соцсетей, уж точно не ожидали.

Разбирались с новым витком борьбы против российской социальной сети.

Что заявил глава СНБО

История началась 13 сентября. В этот день Вконтакте официально заявила, что ее мобильное приложение обошло в Украине все блокировки и теперь работает без "костылей" вроде VPN или анонимайзеров.

Это оказалось правдой. Хотя, стоит отметить, что на украинских смартфонах "Вконтакте" можно было без проблем открывать и раньше. Соцсеть уже год-полтора как начала экспериментировать с прокси-серверами и добилась почти бесперебойной работы своего приложения в Украине.

Поэтому заявление ВК скорее всего было чисто рекламным. Хотя не исключено, что приурочили его к какому-то важному обновлению программы, связанному с обходом блокировок.

Как бы то ни было, власть от этого сообщения крайне возбудилась. В СНБО, который три года назад ввел санкции против российских сайтов и приложений, заявили, что начинают срочную работу над устранением этой угрозы нацбезопасности. И уже сегодня секретарь Совбеза доложил, к чему в итоге пришли.

"Они очень быстро меняют прокси, и мы не успеваем это отслеживать. В стране есть институции, которые за это отвечают. Сейчас это находится в работе. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен", - заявил Алексей Данилов на заседании Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.

Там же присутствовал глава МВД Арсен Аваков. Он уточнил, что полиция объявляет большой набор специалистов по кибербезопасности.

Правда, поможет ли это заблокировать Вконтакте - пока вопрос. Опыт соседней России показывает, что не так-то просто отключить приложение, которое меняет прокси-сервера. Что стало видно на примере того же "Телеграм", который так и не смогли заблокировать.

Данилов же не остановился на мерах по блокировке ВК. Он пустился в рассуждения о том, что украинцы не должны на него заходить - в противном случае, пригрозил он, они будут иметь дело с полицией.

"Я хотел бы обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, о всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", - заявил секретарь Совбеза.

Очевидно, что угрозы "поставить на учет" всех, кто заходит на ВК - это серьезно, поскольку их озвучил один из влиятельных чиновников. При этом ясно, что ничего общего с законностью они не имеют - по сути это слежка без возбуждения уголовного дела.

Данилову на этот счет уже отвечают в социальных сетях.

"Пора создавать аккаунт". Реакция соцсетей

Многие пользователи в ответ на угрозы секретаря СНБО заявили, что теперь назло откроют себе страничку ВК.

"Никогда не пользовался сетью "ВКонтакте" и не имел соответствующего аккаунта. После сегодняшних слов одного из украинских топ-чиновников понял: пора создать. Из принципа. Не потому, что люблю российские социальные сети. Потому что не люблю откровенных дебилов, особенно наделенных властными полномочиями", - пишет политолог Константин Бондаренко.

Другие пользователи обратили внимание на масштаб проблем, которыми занимается украинская власть.

"Седьмой год войны.

Аннексирован Крым, неподконтролен Донбасс.

Секретарь СНБО обращается к союзникам с просьбой помочь заблокировать вконтакте.

Умеет же вычленить самое важное, чертяка", - иронизирует нардеп Макс Бужанский.

"Ставить на учёт в полицию тех, кто распространяет российский контент "вконтакте" - заявил секретарь СНБО Украины Данилов.

А что это за российский контент? Может песни Григория Лепса? Может интервью Гордона с няш-мяш?

Что?

Данилов, конечно, уникальный", - считает телеведущий Макс Назаров.

"Сейчас придет Геращенко и по айпи тебя вычислит!", - предупредил Назарова блогер Денис Гороховский.

"Следующим шагом Данилов обещает взять на карандаш СБУ всех пользователей фейсбука, кто не лайкнул его аватарку сердечком", - написал Гороховский отдельно.

"Если единственное, что могут предложить вместо реформ экономики, которые повысят элементарные социальные стандарты - лишь "отрицание цивилизации" и атмосферу страха, то дела конечно очень плохи.

Вот интересно, те, которые иронизировали о запрете телеграм у северного соседа - почитать бы их посты сейчас", - пишет блогер Андрей Недзельницкий.

"Тут люди интересуются, почему "поставить на учёт" тех, кто сидит "Вконтакте" можно, а тех, кто, например, распространяет через интернет наркотики или детскую порнографию - нельзя.

Пф, политические украинцы легко вам ответят: "Так это же не наркоторговцы и педофилы отняли у нас Крым и Донбасс!".

Шах и мат, вата", - пишет журналист Юрий Ткачев.