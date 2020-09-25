Украинское правительство не планирует продлевать запрет на въезд иностранцев, который действует в стране до 28 сентября.

Об этом со ссылкой на источник в Кабинете министров пишет "РБК-Украина".

По данным источника, в правительстве нет информации о продлении запрета на въезд для иностранцев. Так, границы откроются в 00:00 понедельника, 28 сентября.

Напомним, Украина закрыла въезд иностранцам в конце августа. Такое решение, по данным Кабмина, было принято в рамках борьбы с активным распространением коронавируса.

Также мы писали о том, что в начале сентября Кабмин обновил перечень иностранцев, которым въезд в Украину разрешен. В него вошли граждане, которые прибывают в Украину на учебу.