В Париже произошло нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, где в 2015 году двое братьев-джихадистов застрелили 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

По предварительным данным, в результате сегодняшнего нападения ранены четыре человека, двое из них в критическом состоянии. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса.

Здание редакции оцеплено полицией, обнаружен подозрительный пакет, идут поиски двоих подозреваемых в нападении, сообщила полиция.

Уточняется, что в начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман. Повторную публикацию приурочили к суду над подозреваемыми в нападении в 2015 году.

Ранее "Страна сгоревший Нотр-Дам де Пари попал на обложку Charlie Hebdo в виде жесткой карикатуры с Макроном.

Также мы сообщали, что Путин попал на обложку Charlie Hebdo в танке, который целится в футбольные ворота.