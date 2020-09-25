Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ряда стран не признавать легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога между государствами.

Об этом пишет TACC, в пятницу, 25 сентября.

"Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств (не признавших Лукашенко легитимным президентом Беларуси - Ред.). Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела", - заявил Песков.

Он добавил, что "такие решения будут однозначно тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией". По словам представителя Кремля, в любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, никоим образом не может оказать влияние на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

"И Белоруссия, и Россия - это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства", - подытожил Песков.

Напомним, 23 сентября, ряд стран отказались признавать Лукашенко президентом. Среди них Словакия, Германия, Латвия и Литва.

С таким же заявлением выступили Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Норвегия, а также Украина.

Кроме того, Британия с США и Канадой заявили о введении санкций против Лукашенко и белорусского руководства.