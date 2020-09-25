Модернизация Центрального автовокзала Киева стартует в октябре этого года и продлится до марта 2021 года. В этот период учреждение продолжит работу в обычном режиме.

Об этом рассказал директор по маркетингу АО "Киевпассервис" Дмитрий Ожигов, передает ЦТС.

"Модернизацию планируем начать уже в середине октября - с крыши помещения. На время модернизации автовокзал закрываться не будет, мы планируем проводить ремонты зонально", - заявил представитель компании.

Он добавил, что один из инвесторов, компания "Бастион-групп", которая является украинским подразделением чешской компании Imagrapera, намерена вложить в проект 2 миллиона евро.

"Для данного инвестора "Киевпассервис" - первый крупный проект в Украине, в рамках которого предполагается строительство и модернизация инфраструктурных проектов. Хочу отметить, что инвестиции в проект будут осуществляться компанией совместно с "Коммерческим индустриальным банком" (Украина) и банком Pekao S. A. (Польша)", - сказал Ожигов.

Напомним, согласно плану модернизации автовокзала, там будут организованы фуд-корты, информационные табло по всей территории, зоны отдыха и медицинский кабинет для помощи пассажирам и предрейсового осмотра водителей.

Ранее мы писали о том, что в Фонде государственного имущества Украины 4 марта провели аукцион по продаже АО "Киевпасссервис", на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве, а также 18 автостанций и вокзалов в Киевской области. Объект передан новому владельцу за 230 897 987 грн.