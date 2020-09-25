В четверг, 24 сентября, суд изменил меру пресечения подозреваемой в умышленном убийстве экс-нардепу Татьяне Черновол. Ранее она находилась под ночным домашним арестом, его сменили на личные обязательства.

Об этом Черновол 25 сентября сообщила в Facebook.

"Вчера по делу Майдана мне сменили меру пресечения на личные обязательства. Одно из них - запрет на общение с Антоном Яценко", - написала Черновол.

Напомним, Татьяну Черновол подозревают в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб в результате поджога офиса политсилы, который устроили участники Майдана под руководством Черновол.

В апреле детективы ГБР провели обыск в доме экс-нардлепа и предъявили ей подозрение в убийстве. Сама она заявила, что не причастна к этому.