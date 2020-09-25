В пятницу, 25 сентября, пользователи всего мира сообщают о том, что у них перестал подключаться мессенджер Telegram. Сбой произошел около 13:40 по Киеву.

В частности, как показывает сервис отслеживания ошибок Downdetector, в течение всего 10 минут 91% из трех тысяч юзеров всего мира сообщили о невозможности включения сервиса - при чем сбоит и мобильная версия, и версия для ПК. В то же время, пользователи "Страны" из Украины пишут, что с мобильных устройств мессенджер все же заходит.

Напомним, недавно в США и Европе произошел масштабный сбой в Instagram и Facebook.

Также писали, как пользователи "ПриватБанка" сообщили о технических проблемах в работе приложения "Приват24".