Во всем мире упал мессенджер Telegram
В пятницу, 25 сентября, пользователи всего мира сообщают о том, что у них перестал подключаться мессенджер Telegram. Сбой произошел около 13:40 по Киеву.
В частности, как показывает сервис отслеживания ошибок Downdetector, в течение всего 10 минут 91% из трех тысяч юзеров всего мира сообщили о невозможности включения сервиса - при чем сбоит и мобильная версия, и версия для ПК. В то же время, пользователи "Страны" из Украины пишут, что с мобильных устройств мессенджер все же заходит.
Напомним, недавно в США и Европе произошел масштабный сбой в Instagram и Facebook.
Также писали, как пользователи "ПриватБанка" сообщили о технических проблемах в работе приложения "Приват24".
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.