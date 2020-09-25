График президента России Владимира Путина не предусматривает посещение седьмого Форума регионов, который должен состояться в Минске в конце сентября. Однако главы РФ и Беларуси обсуждали на встрече в Сочи подготовку к этому мероприятию. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки, но подготовку к этому Форуму два президента обсуждали в Сочи", - заявил Песков.

По его словам, Путин так или иначе обратится к участникам Форума регионов. О формате обращения будет сообщено дополнительно.

Седьмой Форум регионов России и Беларуси пройдет в Минске 28-29 сентября.

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