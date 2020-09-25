В Украине может снизится производство сахара. В текущем маркетинговом году с сентября 2020 по август 2021 оно будет на уровне 1,2 миллиона тонн. Это на 19% меньше, чем в предыдущем сезоне, когда произвели 1,48 млн тонн сахара.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в пятницу, 25 сентября.

"Прогнозируемое производство сахара в 1,2 миллиона тонн полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка за счет собственного производства", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, задержка сбора сахарной свеклы на 2-3 недели из-за погодных условий не скажется на объемах урожая. В этом году в стране планируют заработать 33 сахарных завода, что на два больше, чем в прошлом году.

В сообщении также приводятся данные Госстата, согласно которым в 2020 году площади посева сахарной свеклы составили 218,9 тысячи га - то есть на уровне прошлого года. Переходящие остатки сахара на начало 2020/21 маркетингового года составляют 60-70 тысяч тонн на промышленных предприятиях и 40-50 тысяч тонн на предприятиях оптовой и розничной торговли.

Ранее мы писали, что в прошлом году Украина за месяц исчерпала годовую квоту на ввоз сахара в ЕС.

Также сообщали, что сколько сахара оставалось в украинских магазинах в начале карантина.