В полях Украины увеличивается количество грызунов, чаще всего встречаются полевка обыкновенная и полевая мышь. Если не взять ситуацию под контроль, под угрозой может оказаться будущий урожай озимых культур.

Об этом со ссылкой на результаты мониторинга Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает Аgronews.

Уточняется, что численность мышевидных грызунов оценивается в 1-3, максимум 4-7 жилых колоний на гектар в Винницкой, Волынской, Киевской, Луганской, Тернопольской областях и до 10 - в Херсонской областях. В колонии насчитывается 1-5 жилых нор.

Кроме того, специалисты обнаружили, что в Тернопольской и Херсонской областях происходят миграции грызунов в посевы озимого рапса. Погодные условия и наличие кормов способствуют массовому размножению грызунов. Поэтому посевы озимых культур могут оказаться под угрозой.

"Первоочередными мерами в ограничении численности мышевидных грызунов являются профилактические мероприятия: уничтожение сорняков, уменьшение потерь урожая при уборке, своевременная зяблевая вспашка", - сказано в сообщении.

Такие меры помогут лишить грызунов кормовой базы и надежных мест для проживания.

Напомним, в коронавирусный год в мире ждут рекордный урожай зерна даже после снижения прогноза на четверть.

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