Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров рассказал, каким образом двумя днями ранее хакеры взломали сайт Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, в пятницу, 25 сентября.

По словам Гончарова, неизвестные хакеры смогли загрузить на сайт вредоносное программное обеспечение. Так же он добавил, что расследование хакерской атаки еще продолжается.

"Однако наши специалисты по кибербезопасности уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивось", - добавил Гончаров.

Ранее мы писали, что летом хакеры за неделю совершили почти тысячу кибератак на органы госвласти Украины.

Также сообщали, что Соединенные Штаты Америки намерены выделить 38 миллионов долларов на кибербезопасность в Украине.