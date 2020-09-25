Учебные заведения Киева не будут закрыты на карантин с 1 октября. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, опровергнув таким образом курсирующие по столице слухи.

"Эта информация не соответствует действительности. Подчеркну: школы и садики и в дальнейшем работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных", - сказал Кличко.

По его словам, в Киеве из-за случаев заболевания Covid-19 полностью закрыты на карантин 6 школ и 296 классов в еще 126 школах.



"На сегодня в городе закрыты на карантин шесть школ из-за случаев заболевания среди учителей. В 126 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 296 классов, где есть больные ученики", - сказал мэр.

Также он добавил, что в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 22 группы. Один сад, в Печерском районе, закрыт на карантин полностью. По данным Кличко, наполненность детей в детсадах сегодня составляет более 56%.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве коронавирусом за сутки заразились 380 человек, младшему пациенту 4 месяца, старшему - 93 года.

Также мы сообщали, что Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 25 сентября.