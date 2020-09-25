"Подарили мне дополнительные 20 часов жизни". Навальный рассказал, благодаря кому он выжил после отравления
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого недавно выписали из стационара берлинской клиники Charite, рассказал, что после отравления его жизнь была спасена благодаря пилотам самолета, на борту которого ему стало плохо, и сотрудникам медслужбы аэропорта в Омске.
Соответствующий пост Навальный опубликовал в Facebook.
"После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем "неизвестные добрые друзья", - написал оппозиционер.
По его словам, вероятно, его отравители рассчитывали, что Навальному станет плохо через 20 мин после взлета самолета, а еще через 15 минут он потеряет сознание. Медпомощь в самолете была бы недоступной, и поэтому через час оппозиционер мог бы умереть.
"Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т.д., а сразу четко сказали: "Это отравление", - и зафигачили мне дозу атропина", - сообщил Алексей Навальный.
По его словам, пилоты и первые медики "просто подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни".
Напомним, "Страна" писала о том, как выздоровел Навальный и чем закончится история с его отравлением.
Также мы писали, что Навальный останется в Германии еще на несколько недель.