Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого недавно выписали из стационара берлинской клиники Charite, рассказал, что после отравления его жизнь была спасена благодаря пилотам самолета, на борту которого ему стало плохо, и сотрудникам медслужбы аэропорта в Омске.

Соответствующий пост Навальный опубликовал в Facebook.

"После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем "неизвестные добрые друзья", - написал оппозиционер.

По его словам, вероятно, его отравители рассчитывали, что Навальному станет плохо через 20 мин после взлета самолета, а еще через 15 минут он потеряет сознание. Медпомощь в самолете была бы недоступной, и поэтому через час оппозиционер мог бы умереть.

"Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т.д., а сразу четко сказали: "Это отравление", - и зафигачили мне дозу атропина", - сообщил Алексей Навальный.

По его словам, пилоты и первые медики "просто подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни".

Напомним, "Страна" писала о том, как выздоровел Навальный и чем закончится история с его отравлением.

Также мы писали, что Навальный останется в Германии еще на несколько недель.