В сети обсуждают скандальные фото чиновницы из Госархива Украины Анны Путовой, которая опубликовала в Facebook снимки в нацистской военной каске со свастикой.

Анна Путова - выпускница Института религиозных наук Фомы Аквинского в Киеве и начальник отдела справочного аппарата и учета документов Центрального исторического госархива Украины.

На снимок, который был сделан в прошлом году, в разгар выборов президента в Украине, обратил внимание блогер Александр Вознесенский, который сделал скриншот закрытых (только для друзей) постов Путовой.

"Ахаха! Кум прислал мое старое фото с подписью "Пора на выборы!" - подписала снимок чиновница.

Также Вознесенский опубликовал скриншот ее поста о том, как после выборов она написала, что жаль наблюдать откат и что скоро нужно будет входить на Майдан, хотя "скорее всего Майдана не будет, а будет полноценная война и скоро".

И скриншот поста, где она пишет о сторонниках президента Владимира Зеленского и "Слуги народа": "Хочется рыдать и бить их, пока не забьешь в землю".

"У меня лишь один вопрос: а действительно ли должно считаться допустимой нормой чтобы государственный чиновник демонстрировал у себя нацистскую символику, которую он носит, писал что придется участвовать в гражданской войне и по сути убивать соотечественников и рассказывать о том, что ему хочется избивать политических оппонентов пока не забьет их в землю?" - написал блогер.

Напомним, что ранее консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец был отстранен от служебных обязанностей из-за антисемитских публикаций в Facebook. Среди записей Марущинца были такие: "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Ж@ды – говно".

Марущинец был уволен, но апелляционный суд оправдал консула-антисемита. В решении суда говорилось, что сам факт использования слова "ж@д" не является доказательством антисемитизма, разжигания межнациональной вражды и шовинизма.