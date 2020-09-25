Начальник Тернопольской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС Тернопольской области и его сын - руководитель предприятия вымогали у мужчины 40 000 долларов несуществующего долга. Однако их план не сработал и сейчас двое злоумышленников вместе с соучастниками задержаны правоохранителями.

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура, в пятницу, 25 сентября.

Так, начальник налоговой с сыном и еще двумя представителями криминалитета требовали у гражданина данную сумму как плату за якобы присвоенную им продукцию во время его работы на предприятии.

Сначала мужчину просили добровольно предоставить оговоренную сумму, а когда он отказался, чиновник с сыном привлекли еще двоих людей, которые угрожали расправой мужчине и его семье.

По данным областной прокуратуры, при получении второй части так называемого "долга" в сумме 10 000 долларов все четыре человека были задержаны тремя группами силовиков. Одна из них задержала чиновника на рабочем месте, вторая группа задержала его сына с сообщником на АЗС, третья - представителей криминалитета, которые были задействованы в вымогательстве.

Деньги были изъяты для проведения неотложных следственных действий.

В настоящее время готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении начальника налоговой инспекции от должности. Также рассматривается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

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