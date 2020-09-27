Когда в Украине заходит речь о выполнении Минских соглашений и предоставлении Донбассу особого статуса, власти начинают пугать, что националисты поднимут бунт, организуют новый Майдан и свергнут власть.

Так ли это на самом деле, "Страна" решила узнать, отправившись в оплот украинского национализма - родное село руководителя ОУН Степана Бандеры.

В Угринове Ивано-Франковской области специальный корреспондент "Страны" Антонина Белоглазова расспросила местных жителей, поддерживают ли они автономию Донбасса.

Большинство людей ожидаемо говорят, что против особого статуса. Правда, некоторые меняют свое мнение, когда узнают, что это не отделение от Украины. Также некоторые готовы согласится, если это закончит войну.

Главное, чтобы война закончилась

"Да как тебе объяснить, дочка, я ничего против не имею. Я себе так как женщина все уважаю и люблю", - ответила нам престарелая жительница.

"Не, мы не хотим его отсоединения", - резко отвечают нам другие женщины.

Двое молодых парней ответили журналисту "Страны", что особый статус воспринимают положительно, если завершится война.

"Мы просто об этом не думали... Если тогда закончится война, то тогда будет хорошо. Даже если Донбасс будет с особым статусом", - сказал нам молодой парень, который на лавке вместе с приятелем пил пиво.

При этом молодая девушка, которая спешила по своим делам, на бегу кратко пояснила, почему она против автономии на Донбассе даже в том случае, если это прекратит военные действия.

"Я против. Потому что Донбасс - Украина", - сказала нам она.

Автономия Донбасса - не при нашей власти

Часть встречных жителей, преимущественно мужчин, сказали, что Донбасс может и получит особый статус, но это зависит не от простого народа и "не при нашей власти".

"Что там в политике я ничего не могу сказать. Если бы я был при власти, я бы что-то сказал. Я простой человек... Людей вообще никто не слушает. То что люди себе говорят, это... они между собой говорят, а решают те, кто при власти", - ответил нам мужчина в клетчатой рубашке.

"Это явно не при нашей власти. Это решение не в руках народа - точно, - соглашается еще один житель села, выступив все-таки противником автономии. - Донбасс это Украина 100%... Не думаю, что особый статус закончит войну. А война эта скорее за деньги, за власть, ну, и много сторонних замешано, которые в принципе не должны влиять на внутреннюю государственную ситуацию. Очень много есть внешнего влияния. Я не имею в виду только Россию".

По мнению жителя села, против Украины на Донбассе воюют те, кто не за особый статус выступает.

"Если бы там были только добровольцы - это одно. Но там воюют не только украинцы. И украинцев там очень мало. Я общался с ребятами из Донецка и Луганска - они были явно не в восторге от этой войны и не имели ничего против Украины", - добавил он.

"Особо даже не задумывались. Но особый статус, по-моему, если бы он был свободный - то может быть. А под военными, то не является статус. Это просто оккупация с другой стороны. Особый статус - это самоуправление, почти автономия, чего добивается Россия. А если [украинские власти] предоставят особый статус Донбассу, то будем с этим мириться. Для меня бунты почти закончились. Я почти слепну и мне осень тяжело ходить. Так освоился на дачу чуть-чуть, чтобы дома не сидеть. Я не местный житель, а дачник. Я из Калуша. Но там такие же настроения, что и тут. Тут могут быть покруче, потому что это край Степана Бандеры, и они еще многое помнят. Но тут тоже есть разные направления. Когда разговоришься с людьми, то кто-то толерантно относится, некоторые говорят "Не дай бог что-то сказать не так - ты уже предатель и Украину продаешь". Те, которые мыслят, так не думают".

"Донбасс должен быть с Украиной. И он тоже должен идти к Украине. Он же украинский. Особый статус - это хорошо. Вот бы завершили войну. Я - только за это", - говорят нам те, кто слышал об этом только краем уха.

"Донбасс вообще надо отделить!"

Всякий раз, когда журналист интересовалась мнением жителей родного села Степана Бандеры о том, поддерживают ли они особый статус Донбасса, людям приходилось объяснять, что это не означает отсоединения восточных территорий от Украины.

"Не поддерживаю. Полностью должно быть на Украине. Полностью так, как было, а не так как Крым когда-то был. Не поддерживаю... Закончить войну может и Путин. Если захочет - то закончит, а больше никто. Молниеносно и оставив донбассовцев так, как были. А остальное все - то филькина грамота. Только забирает свои войска Путин - и Донбасс возвращается к Украине", - говорит нам еще один собеседник.

В селе мы услышали еще одно полярное мнение по Донбассу: "Донбасс вообще надо отделить! Они нас кормили? Вот мы без них обошлись. Пошли они все, Донбасс и все, я по-русски вам отвечу, пошли они все... но не буду матюкаться... Я работал на Донбассе в 2005 году. Все люди нормальные, а если Россия туда вмешалась, тогда извините... они сейчас все россияне. И Крым - россияне, и ... я буду защищать свою Родину. Я плевал на них. Я свою родину хочу защищать - западную Украину. А они пошли нах! Я сепаратист, такой как они! Вы люди молодые, неужели вы не понимаете, что Кравчук и Фокин - то все худоба. Мы с кравчучками ехали бог знает куда. Я проработал 25 лет на заводе. Меня лишили 2 тысяч пенсии. Вы хотите, чтобы я их еще защищал? Та я буду стрелять. Рано или поздно - мы начнем стрелять тех, кто забрал наших заводы и оставил нас ни с чем... А на Донбассе прекрасные люди. Они уже ничего не хотят, их уже переработали. 6 лет война. Их повыгоняли, там одни москали остались. Как Крым уже не наш, так и Донбасс уже не наш. Все!", - разводит руками местный житель.

"Ты же в курсе, что тут Бандера родился, или как? Я не такой, чтобы очень грамотный, но я знаю, что дали автономию Крыму, дали им голос, проголосовали - и отсоединились. И все. Тот еще послал им зеленых человечков. Вот так мы выиграли с Крымом. Так само и с Донбассом будет. Но мы не стали беднее без того Крыма, и не обеднеем без Донбасса.

Если особый статус остановит войну - то хорошо. А чего он вообще туда полез этот Путин? Чего он так не остановит войну. Зачем он развязал войну? Еще и финансирует. Там еще нужно знать, как Верховная Рада проголосует", - рассказал нам пожилой мужчина.

"Нам не все равно. Мы в равных правах должны жить. Значит мы должны одинаково жить. Не должно быть особых статусов ни у тех, ни у тех, ни у тех", - с улыбкой говорили люди.

"Такого не может быть, чтобы сейчас им предоставили. Как это так, что им сейчас особый статус? Такого не должно быть. Это сдача украинских интересов. Пока Путин будет - до тех пор будет война. Что значит особый статус? Федерацию делать или что? Такого делать нельзя! Никакого особого статуса. Всё! Давайте тогда всем предоставлять особый статус. Закарпатью и всем областям. А что такое Донбасс? Они начали войну, Путин захватил и им еще особый статус давать. В Россию - нет. Это украинская земля. Будем протестовать. Будем ходить с флагами, как в 2014 году..."

"Это невозможно. Потому что Украина - есть Украина. Все. Иначе не может быть. Мы не отдадим Украину. Это наше - и все", - заявляют и другие.

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